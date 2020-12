KNVB splitst competities in top amateurvoetbal; regioploegen treffen elkaar

Koen Wesdorp (ASWH) in duel met Mohamad Mahmoed van Quick Boys. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

De halverwege oktober stopgezette tweede en derde divisie en hoofdklasse worden dit seizoen niet meer afgemaakt. De KNVB kiest voor een nieuwe start, waarbij de competities vanaf begin volgend jaar in tweeën worden gesplitst.

Vanwege de coronacrisis besloot het kabinet halverwege oktober alle amateursport stil te leggen. De KNVB verwacht dat er half januari of kort daarna weer kan worden gevoetbald. Volgens de bond lagen er drie scenario's op tafel voor de hervatting van de topcompetities in het amateurvoetbal.

Zo waren het uitspelen van de reguliere competitie en het spelen van alleen de tweede seizoenshelft als halve competitie opties die uiteindelijk door de amateurclubs zelf van tafel zijn geveegd. In plaats daarvan worden de lopende competities stopgezet.

De nieuwe competities lopen tot het weekend van 20 juni, gevolgd door eventuele beperkte nacompetities. De tweede en derde divisie worden opgedeeld in twee poules van negen teams, de hoofdklasse in twee poules van acht teams. De teams spelen wel gewoon een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar.

Regioploegen

De poules zijn op basis van geografische indeling gemaakt. Zo treffen ASWH, Excelsior Maassluis en Jong Sparta elkaar in poule B van de tweede divisie. In de derde divisie komen Barendrecht en SteDoCo elkaar tegen in poule A2.

Poule A2 in de hoofdklasse wordt bijna volledig gevuld met regioploegen: Capelle, sc Feyenoord, Smitshoek, Spijkenisse en Zwaluwen komen tegen elkaar in actie.

Bekijk hieronder de volledige poules van de topamateurploegen uit onze regio:

Tweede divisie (poule B)

ASWH

Excelsior Maassluis

Katwijk

Kozakken Boys

Noordwijk

Quick Boys

Rijnsburgse Boys

Scheveningen

Jong Sparta

Derde divisie (poule A2)

BVV Barendrecht

FC Lisse

Goes

HSV Hoek

ODIN 59

Sportlust'46

SteDoCo

Ter Leede

VVSB

Hoofdklasse (poule A2)

Capelle

FC 's-Gravenzande

sc Feyenoord

Rijsoord

Smitshoek

Spijkenisse

sv Poortugaal

Zwaluwen