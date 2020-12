Alternatieve stage voor MBO-studenten: ouderen wegwijs maken met videobellen

Eén daarvan: mbo-studenten bij ouderen op huisbezoek sturen voor een lesje videobellen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Want door corona is het voor ouderen belangrijk om online verbonden zijn.

De 18-jarige studente Diomayra zit bij de 82-jarige mevrouw Meijer uit Rotterdam-Delfshaven aan tafel. Allebei achter een beeldscherm, met beide computers aan elkaar gekoppeld. Diomayra legt heel geduldig en precies uit wat alle stappen van beeldbellen zijn. "Ik vind het interessant", zegt de 82-jarige Rotterdamse.

Het gaat soms beetje snel. Het ene systeem werkt zus en het andere zo de 82-jarige mevrouw Meijer

De tekst gaat verder onder de afbeelding



Studenten komen bij ouderen aan huis voor lesje videobellen

Mevrouw Meijer doet al het een en ander online: mailen en appen. Alleen als het ingewikkeld wordt, loopt ze vast. "Het gaat soms een beetje snel. Het ene systeem werkt zus en het andere zo. Dat is lastig." Laatst had ze een online workshop, maar het lukte haar niet om die te volgen.

Videobellen onder de knie krijgen is een noodzaak

Wegwijs worden met videobellen en zoommeetings kan dus geen kwaad. Als een gretige leerling volgt ze de uitleg van de student. "Al doende leert men", zegt ze vanachter haar mondkapje.

Heel veel dingen stoppen en je moet je heel erg aanpassen studente Diomayra

Normaal zou de 18-jarige studente Diomayra rondlopen in een buurthuis om voor haar opleiding Sociaal Werk ervaring op te doen. Alleen corona gooit roet in het eten. Tijdens de lockdown ging de boel op slot en onlangs moesten de buurthuizen opnieuw dicht. "Heel veel dingen stoppen en je moet je heel erg aanpassen", vertelt ze over de impact op haar studie.

Corona dwarsboomt beroepsonderwijs

Leo Dijkman is onderwijsleider bij het Albeda en legt uit hoe corona het beroepsonderwijs dwarsboomt. "Vanaf maart met de lockdown zagen we dat steeds meer instellingen dicht gingen en dat studenten thuis kwamen te zitten. Ondertussen is er weer veel open, maar door de anderhalve-meter-maatregel is het aantal plaatsen voor studenten sterk afgenomen." Hij is blij dat er alternatieve ervaringsplekken voor de studenten komen. "Bij deze proef gaan wij onze studenten inzetten om 55-plussers in de wijken te helpen", vertelt de onderwijsleider.

De tekst gaat verder onder de afbeelding



De studenten gaan ook langs bij ouderen om ze te leren videobellen met de huisarts. Huisartsen merken dat door corona minder mensen op het spreekuur komen. Bij een aantal praktijken is dat zelfs met vijftig procent teruggelopen.

Huisartsen willen meer beeldbellen met patiënten

Huisartsen willen meer videobellen met hun patiënten. Ook na corona blijft dat handig. Om even contact te maken, maar ook om mee te kijken als een patiënt zijn eigen bloeddruk, gewicht of zuurstofgehalte opmeet. Voorwaarde is wel dat iedereen met dat videobellen overweg kan.

Beroepsstudenten die door corona zonder stage zitten, springen in dit gat. Zij geven het project om kwetsbare ouderen digitaal op weg te helpen een extra boost. Studente Diomayra heeft er zichtbaar plezier in en lacht om mevrouw Meijer als die uit haar smartphone een gek geluidje tovert. "Het geeft mij voldoening en beeldbellen is nu echt wel nodig."

Het geeft mij voldoening en beeldbellen is nu echt wel nodig student Diomayra

De tekst gaat verder onder de afbeelding



Student Diomayra en mevrouw Meijer oefenen het beeldbellen

Mevrouw Meijer ziet ook wel het voordeel in van beeldbellen. "Dan hoef ik niet meer naar het spreekuur, maar kan ik wel contact met de huisarts blijven houden."

Videobellen is leuk hoor maar ik houd ook van online spelletje 82-jarige mevrouw Meijer

Met hulp van de studente krijgt ze het ook al aardig in de vingers. De digitale handigheid wil ze niet alleen nuttig inzetten; ook voor een pleziertje op de computer en met kleinkinderen. "Een spelletje vind ik ook heel leuk", zegt ze breed lachend.

De huisbezoeken voor videobellen gaan van start in Rotterdam-Delfshaven en later naar andere wijken in Rotterdam.