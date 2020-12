Langgekoesterde wens gaat in vervulling: Historyland in Hellevoetsluis heeft eindelijk een echte dino

Langgekoesterde wens gaat in vervulling: Historyland in Hellevoetsluis heeft eindelijk echte dino

Het bewuste exemplaar is erg bijzonder, zegt Dick Mol, fossieldeskundige van Historyland, want hij is nagenoeg compleet. En achter één van de kenmerkende drie hoorns van de Triceratops zit een verhaal. "Dit is een tand van een T-rex", zegt hij, terwijl hij er een laat zien.

"Daarmee heeft dat beest hier aan zitten vreten." Of de aanval van de T-rex de Triceratops 66,5 miljoen jaar geleden ook fataal is geworden, weten ze in Hellevoetsluis niet. "Hij kan ook een natuurlijke dood zijn gestorven."

In Historyland zijn veel uitgestorven dieren te zien. Complete skeletten van mammoeten uit de Noordzee, een sabeltandtijger en een reuzenluiaard ('Sid' uit de film Ice Age), om maar wat voorbeelden te noemen. Ook staan er replica's van dinosauriërs. De Triceratops is de eerste 'echte' in de collectie.

Dat was voor eigenaar Arie van den Ban een langgekoesterde wens. "Je moet er maar net tegenaan lopen." Deze schedel komt uit de staat Montana in Amerika. Om 'm hier tentoon te kunnen stellen, had nog heel wat voeten in de aarde. "Vervoer, een vergunning en dan komen die kunstenaars er nog bij die hem in elkaar moeten zetten. Het is dus een hele toestand."