Driedubbel raak: voor 35 miljoen euro aan coke tussen de kip en medicijnen

Deze keer zat het tussen bevroren kip en medicijnen; de douane is donderdag in de Rotterdamse haven opnieuw op een grote lading drugs gestuit. In drie zeecontainers, op twee schepen, zat in totaal 478 kilo cocaïne verstopt. Een dag eerder was het ook al raak.

Tijdens een reguliere controle vond douanepersoneel in een schip uit de Dominicaanse Republiek 420 pakketjes coke. Ze zaten in een container vol medische goederen die bestemd was voor een bedrijf in België.



Op een schip uit Brazilië was het zelfs twee keer raak. In een container met medicijnen zaten dertig pakketjes drugs bij de koelmotoren. Ook die container was bedoeld voor een Belgisch bedrijf.

Kip en coke uit de VS

In een container vol bevroren kip uit de Verenigde Staten zaten nog eens 28 pakketjes. Die container moest naar Zwitserland.

Opgeteld hadden de partijen drugs een waarde van 35 miljoen euro.

Woensdag was er ook al een grote vondst in de Rotterdamse haven. Toen ging het om een partij met een waarde van 31 miljoen euro.

Volgens het OM lijken de drie bedrijven niets met de drugssmokkel te maken te hebben. Het HARC-team, een samenwerking tussen de douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM, heeft de zaak in onderzoek.