Winkeliers Rotterdam na verwarring over sluitingstijden: 'We kunnen niet toveren'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb besloot eerst dat de winkels vrijdagavond om 18:00 uur op slot moesten. Na een botsing daarover met de gemeenteraad krabbelde hij terug. Het werd toch 20:00 uur.

"We waarderen de inzet om de openingstijden te verruimen", zegt Van Elsacker. "Daar kun je niet negatief over zijn. In mijn achterhoofd hoor ik ook meteen de stemmen van de horecaondernemers: 'Wees blij dat je überhaupt open kan'. Maar winkeliers, hoe veerkrachtig en daadkrachtig ook, kunnen niet toveren."

'Ontzettend verwarrend'

"Als je vanmiddag heel je bezetting hebt omgegooid om morgenavond om 18:00 uur te kunnen sluiten en even later is het weer anders, zal niet iedereen dat voor elkaar gaan krijgen, denk ik. En voor de klanten is het ook ontzettend verwarrend", legt Van Elsacker uit.

Er zijn intussen stemmen opgegaan om shoppen in de daluren te stimuleren, bijvoorbeeld met kortingen, maar dat ligt in Rotterdam niet zo simpel, aldus de woordvoerder van de ondernemers. "We hebben heel veel filiaalbedrijven in de stad en die volgen natuurlijk het landelijke beleid. Ik denk dat het goed is om het shoppen in de ochtend, als het rustig is, te stimuleren. Maar daar hebben we dan wel landelijke hulp voor nodig."

Volgens Van Elsacker is december een topmaand qua verkoop, "Maar", zegt ze ook, "de grootste toeloop van het publiek is al achter de rug. "Black Friday is altijd veruit het drukst."