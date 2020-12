Justitie onderzoekt handelen rond N215 op Flakkee

Justitie is een onderzoek gestart naar mogelijke misstanden rond de verbetering van de N215 op Goeree-Overflakkee. Volgens de provincie Zuid-Holland is wellicht iets misgegaan bij de afvoer van verontreinigde materialen. Ook de rol van de provincie wordt bekeken, meldt gedeputeerde Floor Vermeulen.

Volgens een woordvoerder van de provincie bestaat het vervuilde materiaal om hoogovensslakken. Die zijn in het verleden gebruikt bij de aanleg van een deel van de N215 bij Melissant. De slakken zijn een restproduct van de verwerking van ruw ijzer bij Hoogovens en moeten, omdat ze metalen kunnen bevatten, volgens bepaalde regels worden afgevoerd.

Of dat op Flakkee in november 2019 juist is gegaan, wordt onderzocht. De woordvoerder van de provincie zegt: "Door tussenkomst van de milieudienst DCMR zijn de slakken naar een erkende verwerker vervoerd. De situatie is dus al lange tijd opgelost."

De Milieudienst Rijnmond was niet bereikbaar om de zaak te verduidelijken. De aannemer zegt niet op de hoogte te zijn van een onderzoek.

De N215 loopt van Dirksland langs Melissant naar Stellendam. Tijdens het project werden parallelwegen, een rotonde en een fietstunnel aangelegd.