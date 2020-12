Feyenoord verliest van Dinamo Zagreb en ziet ziekenboeg verder volstromen, maar houdt overwintering in eigen hand

Feyenoord heeft donderdagavond in de eigen Kuip met 2-0 verloren van Dinamo Zagreb. De Rotterdammers creƫerden weinig kansen, pakten veel gele kaarten en zagen de ziekenboeg ook nog eens verder volstromen. Feyenoord staat nu derde in groep K, maar heeft overwintering in de Europa League nog wel in eigen hand. Een overwinning op Wolfsberger AC volgende week volstaat.

Toen de vuurwerkdampen waren opgetrokken begon Feyenoord met Bryan Linssen in de spits en Luciano Narsingh op de linkerflank aan het duel met Dinamo Zagreb. Even leek verdediger Marcos Senesi af te haken in de warming-up, maar hij kon uiteindelijk gewoon spelen in de regenachtige Kuip.

Waar supporters voor de wedstrijd buiten de Kuip voor het nodige vuurwerk hadden gezorgd, was het op het veld allesbehalve vuurwerk in de eerste helft van Feyenoord-Dinamo Zagreb. Bryan Linssen leek na ruim een halfuur spelen geblesseerd te raken aan de hamstring en moest zich laten vervangen door Naoufal Bannis. De Rotterdammers kwamen verder niet tot kansen.

Dramatisch einde eerste helft

De bezoekers uit Kroatië werden nauwelijks gevaarlijk, maar in de blessuretijd van de eerste helft ging het toch helemaal mis voor Feyenoord. Eerst werd Uros Spajic minutenlang verzorgd aan een bloedende hoofdwond na een kopduel met Bruno Petkovic. Kort daarna kreeg Dinamo Zagreb een strafschop. Na een overtreding van Mark Diemers op Lirim Kastrati schoot de eerder genoemde Petkovic de bezoekers in de laatste seconde van de rust op voorsprong: 0-1.

Vroeg in de tweede helft, met Eric Botteghin in het veld als vervanger van de geblesseerde Spajic, verdubbelde Dinamo Zagreb de voorsprong. In eerste instantie leek scheidsrechter Chris Kavanagh de treffer van Lovro Majer af te keuren wegens buitenspel, maar na overleg met zijn grensrechter stond het toch 0-2.

In het restant van de wedstrijd kwam Feyenoord niet meer in de buurt van een resultaat tegen de Kroaten. Invaller Bannis was nog het dichtst bij de aansluitingstreffer, maar hij kon van dichtbij niet binnen werken na goed terugleggen van Steven Berghuis.

Derde in de poule

Doordat Wolfsberger AC met 1-0 won op bezoek bij CSKA Moskou, zakt Feyenoord in de groep naar de derde plek met vijf punten uit vijf duels. Als de Rotterdammers volgende week in Oostenrijk winnen van Wolfsberger AC is overwintering in de Europa League een feit.

Stand groep K van de Europa League:

1. Dinamo Zagreb 5-11 (+6)

2. Wolfsberger AC 5-7 (0)

3. Feyenoord 5-5 (-3)

4. CSKA Moskou 5-3 (-3)

Feyenoord - Dinamo Zagreb 0-2 (0-1)

45+5' Bruno Petkovic (strafschop) 0-1

52' Lovro Majer 0-2

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic (46' Botteghin), Senesi, Malacia; Diemers (70' Teixeira), Toornstra, Kökcü; Berghuis, Linssen (36' Bannis), Narsingh