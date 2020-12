Privacywaakhond is te druk voor onderzoek naar gebruik vingerscan

Bij de werkvoorziening moesten mensen zich op het werk aan- en afmelden via een prikklok. Dat gebeurde met een vingerscan, waarbij de vingerafdruk ook nog werd bewaard.

Dat gebeurde in 940 gevallen. Dit mag wettelijk niet.

De gemeente Nissewaard, verantwoordelijk voor het bedrijf waar inwoners van de vier gemeenten op Voorne-Putten werkten, stopte pas met de vingerscan toen oud-raadslid Alfred Blokhuizen aan de bel trok. Hij eiste excuses voor de werknemers wiens vingerafdruk was gevraagd, maar zo ver wilde de gemeente niet gaan. Vakbond FNV nam daarop het stokje over en stapte naar de Autoriteit Persoonsgegevens.



"Ik snap niet waarom de AP geen onderzoek doet", zegt FNV-bestuurder Felix Alejandro Perez. "Toen wij de zaak in augustus 2019 aankaartten, werd gezegd dat dat direct zou gebeuren. Nu, achttien maanden later, moeten we via via horen dat er geen onderzoek komt. Merkwaardig."

De gemeente Nissewaard kwam woensdag al met een persbericht. Daarin staat dat de AP geen onderzoek doet, omdat het onderzoek veel tijd kost, terwijl het vergrijp niet zo zwaar wordt geacht. "En Nissewaard is ermee gestopt voordat de zaak werd aangebracht", licht een woordvoerder van de AP toe.

Vakbond FNV heeft als klager tot op heden niets vernomen van de AP. Perez: "Dat kan toch niet?! Dat is niet fatsoenlijk."

'Politiek had dit moeten inzien'

De vakbondsman verwijt de mensen bij de Autoriteit Persoonsgegevens niets. "De mensen bij de AP hebben veel te veel werk, daarom komen ze niet aan dossiers toe. De politiek had dit moeten inzien toen de Wet op de privacy actief werd."

Tegen het besluit is nog beroep mogelijk. Ook overweegt FNV naar de rechter te stappen. De komende week zal de vakbond daarover een besluit nemen.