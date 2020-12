Dick Advocaat na Feyenoord-Dinamo Zagreb (0-2): 'Het gaat bij ons niet vanzelf'

Feyenoord liep donderdag in de groepswedstrijd van de Europa League tegen Dinamo Zagreb tegen een nederlaag aan. De Kroaten wonnen in de Kuip namelijk met 2-0. Trainer Dick Advocaat zag dat Feyenoord in eigen huis geen vuist kon maken.

"Met 0-0 ga je nog met een redelijk gevoel de kleedkamer in. Maar als je vlak voor de rust met 0-1 achter komt, dan wordt het een moeilijk verhaal", zegt Feyenoord-trainer Advocaat. "We hadden er wat moeite mee."

Na afloop van het duel wilde Advocaat niet te veel over scheidsrechter Chris Kavanagh uit Groot-Brittannië kwijt, die een strafschop aan Dinamo Zagreb gaf. Bruno Petkovic benutte die voor de Kroaten. "Die scheidsrechters fluiten in Engeland totaal anders dan op het platteland. We hebben die man op echt geen moment mee gehad."

Verslaggever Sinclair Bischop vroeg ook naar de blessures van Bryan Linssen en Uros Spajic.

'Op slimheid nog niet mee'

Advocaat vond dat Feyenoord met Dinamo Zagreb tegen een 'uitstekende ploeg' speelde. "Daar kunnen we op slimheid op bepaalde momenten nog niet in mee", oordeelt hij.

Nu moet Feyenoord in Oostenrijk van Wolfsberger AC winnen om in groep K van de Europa League door te gaan. Als dat niet gebeurt, zijn de Rotterdammers klaar in Europa. Advocaat beseft dat ook. "Maar het gaat niet vanzelf bij ons, laat ik het zo zeggen."