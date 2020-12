Tyrell Malacia na nederlaag Feyenoord tegen Dinamo Zagreb: 'Het zijn zware weken'

"We missen veel spelers. Dat hoeft geen excuus te zijn, maar het zijn zware weken en ik denk dat we dit heel gauw achter ons moeten laten", reageert Feyenoorder Tyrell Malacia na afloop van de 2-0 nederlaag tegen Dinamo Zagreb donderdagavond. "Op naar zondag."

"Elke nederlaag is zuur, vooral deze", vervolgt de linksback. Feyenoord heeft overwintering in de Europa League nog altijd in eigen hand, een overwinning op Wolfsberger AC volgende week volstaat.

Kijk hieronder naar de volledige persconferentie van Feyenoord-linksback Tyrell Malacia na het 2-0 verloren thuisduel met Dinamo Zagreb. De tekst gaat verder onder de video:

"Dat besef komt denk ik pas na de wedstrijd, je wil vanavond gewoon winnen. Maakt niet uit wat er volgende week gebeurt of wat de andere ploegen deden. Het ging om dit moment. We moeten naar onszelf kijken. We hebben niet alles gebracht wat we moesten brengen in deze wedstrijd. Dat is zeker zonde."

Malacia keerde donderdagavond terug in de basis bij Feyenoord na blessureleed. "Ik voel me goed en ben blij dat ik weer op het veld kan staan. Zondag ben ik er gewoon weer."