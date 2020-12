Wek- en weerbericht van vrijdag 4 december

Het volledige weerbericht lees je hier .

Wat je misschien gemist hebt

Verwarring bij winkeliers over sluitingstijd. Burgemeester Ahmed Aboutaleb besloot donderdag eerst dat de winkels vrijdagavond om 18:00 uur op slot moesten. Na een botsing daarover met de gemeenteraad krabbelde hij terug. Het werd toch 20:00 uur.

De politie heeft bij de Kuip drie Feyenoordsupporters opgepakt. Ze gooiden vuurwerk naar agenten en beledigden de politie. De drie maakten deel uit van een grote menigte die donderdag aan het begin van de avond naar het stadion was gekomen om de club te steunen in aanloop naar de wedstrijd tegen Dinamo Zagreb.

Het had weinig gescheeld of Se-Mone had het verhaal over de vuurwerkbom op haar auto niet meer kunnen navertellen. De dader is nog altijd spoorloos. In Bureau Rijnmond roept ze donderdagavond hulp in om de bommengooier te ontmaskeren.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet geen onderzoek naar het inzetten van de vingerscan bij sociale voorziening Voorne-Putten Werkt. Na ruim een jaar komt de privacywaakhond tot de conclusie dat een onderzoek veel tijd kost, terwijl het niet om een zwaar vergrijp gaat.