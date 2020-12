Verdachten melden zich vrijwillig na uitzending Bureau Rijnmond

Twee verdachten van twee verschillende zaken hebben zich naar aanleiding van de uitzending van Bureau Rijnmond bij de politie gemeld. Een 43-jarige man kwam afgelopen maandag het hoofdbureau binnenkopen. Hij gaf aan dat hij zichzelf herkende op de beelden van de overval op de Spar aan de Voorschoterlaan in Rotterdam. En afgelopen weekend meldde een 26-jarige Rotterdammer zich bij de politie. Hij wordt verdacht van het beroven van twee 18-jarige meisjes. De meisjes waren via internet naar Rotterdam gelokt. Ze dachten een leuke date te hebben maar werden beroofd. In de uitzending werden beelden van de man getoond terwijl hij aan het pinnen was van de rekening van de meisjes. De verdachte zit vast.