'Rotterdamse viroloog Marion Koopmans van het Outbreak Management Team bedreigd'

Koopmans krijgt dreigbrieven thuis. Ook ontvangt ze online doodsbedreigingen. De viroloog is om die reden gestopt met reizen in het openbaar vervoer. Ook overweegt ze volgens NU.nl om niet meer in de media te verschijnen. "Maar als iedereen met een redelijk verhaal daarmee stopt, is dat ook niet goed."

Diederik Gommers van het Erasmus MC spreekt van ernstige bedreigingen aan het adres van zijn collega's. Hij zegt zelf geen dreigementen te hebben gekregen.

Volgens hem wordt "een enkel OMT-lid" beveiligd. Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet over de coronamaatregelen. Vrijdagavond overlegt het OMT over mogelijke versoepelingen rond de feestdagen.