Zwaargewonde bij ongeluk in Nieuwe Tonge

Bij een eenzijdig ongeluk op de Oudelandsedijk in Nieuwe Tonge is donderdagavond iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer was rond half 12 met de auto tegen een boom gereden en bekneld geraakt.

De bestuurder is behandeld door een mobiel medisch team. De brandweer heeft nog gezocht naar mogelijke andere inzittenden van de auto, onder meer in een sloot en een nabijgelegen maisveld. Maar er is niemand gevonden. Bij de zoektocht is onder meer een drone ingezet.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.