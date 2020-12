Aboutaleb: Rotterdamse parkeergarages geven korting in daluren om drukte te spreiden

Parkeergarages in Rotterdam bieden het winkelend publiek een aantrekkelijk pakket aan om de drukte in de binnenstad te spreiden. Dat zegt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Zaterdag doen ook de garages van de gemeente mee. Ze geven korting als mensen in daluren naar het centrum komen om te winkelen.

Aboutaleb reageert daarmee op de verwarring die donderdag ontstond toen hij aankondigde dat de winkels vrijdag om 18:00 uur moesten sluiten om te voorkomen dat het, net als tijdens Black Friday, uit de hand zou lopen. "Je kunt niet zeggen dat de winkels tot laat open moeten blijven omdat mensen in de avond hun boodschappen willen doen", zegt Aboutaleb. "Ik keek gistermiddag vanuit mijn werkkamer het Stadhuisplein op. Je kon er een kanon afschieten. Wat wij willen is niet zozeer dat mensen meer tijd krijgen om te winkelen, maar dat dat gespreid over de dag gebeurt."

Handhaven is moeilijk

De gemeenteraad was het niet eens met de vroege sluiting, dus werd het besluit om de winkels om 18:00 uur te laten sluiten teruggedraaid. De winkels blijven tot 20:00 uur open. Na 19:00 uur worden geen nieuwe klanten meer binnengelaten.

De vraag is of het nu kan worden voorkomen dat het weer net zo druk wordt als tijdens Black Friday. "Er zijn geen garanties dat dat lukt", zegt Aboutaleb. "De Rotterdamse binnenstad is erg uitgestrekt en niet zo overzichtelijk als historische binnensteden. Je kunt het niet afzetten of er een eenrichtingsverkeer van maken om de drukte in goede banen te leiden. Daardoor is handhaving ook moeilijker."

Eigen buurt

Volgens hem is het enige dat helpt het gebruik van gezond verstand. "Je kunt ook veel in je eigen buurt kopen. Ga alleen naar de binnenstad als dat echt noodzakelijk is. Het centrum is ook niet bedoeld om vertier te zoeken." Hij doelt daarmee vooral op jongeren die naar het centrum komen terwijl ze niet van plan zijn om te winkelen.

Verder moeten de kortingen die de parkeergarages op bepaalde tijdstippen geven ervoor zorgen dat de drukte over de dag gespreid wordt. "Maak daar gebruik van", benadrukt Aboutaleb.

Of er nieuwe maatregelen komen en of de huidige regels gehandhaafd blijven voor de komende weken, kan de burgemeester niet zeggen. "We gaan de maatregelen die vrijdag en zaterdag gelden, evalueren", zegt hij. Dan moet blijken of het heeft gewerkt en of er aanpassingen in het beleid nodig zijn.