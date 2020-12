Planbureau: binnenstad Dordrecht in gevarenzone door coronacrisis

De economie van de Dordtse binnenstad komt in de gevarenzone door de coronacrisis, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport over de impact van corona op de Nederlandse binnensteden.

Het Planbureau heeft de veerkracht van die binnensteden onderzocht. Volgens het rapport zet de crisis een ongekende druk op de economie van de binnensteden.

Het centrum van Dordrecht heeft nu al last van leegstand en dat wordt de komende tijd versterkt door de gevolgen van de pandemie. Ook groeit de bevolking in Dordrecht nauwelijks. Verder zat de banengroei in het verleden vooral in cultuur, sport en recreatie. Dat zijn nu juist sectoren die door de crisis het hardst worden getroffen.

Rotterdam doet het iets beter. Hoewel er veel mensen in de horeca werken, waar door corona harde klappen vallen, heeft Rotterdam volgens het Planbureau een betere uitgangspositie dan Dordrecht, ook omdat het aantal inwoners in de stad blijft groeien.

Het onderzoek concludeert wel dat de binnensteden veerkrachtig genoeg zijn om op termijn de gevolgen van de coronacrisis te doorstaan.