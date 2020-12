LIVE: Mossou in FC Rijnmond: 'Er zit totaal geen automatisme bij Feyenoord'

Sjoerd Mossou snapt waarom het momenteel niet loopt bij Feyenoord. De Rotterdammers verloren donderdagavond in de Europa League met 2-0 tegen Dinamo Zagreb en zag met Bryan Linssen en Uros Spajic weer spelers geblesseerd uitvallen. “Ze zitten krap in hun jas”, zegt Mossou.

Maar Mossou is ook kritisch op het spel van de ploeg van trainer Dick Advocaat: “Er zit totaal geen automatisme bij Feyenoord. Ik snap de excuses van Advocaat. Als je zoveel spelers mist, dan ontkom je er niet aan dat je steeds slechter gaat voetballen.”

'Bij jezelf ten rade gaan'

Volgens Thomas Verhaar ligt het niet alleen aan pech dat Feyenoord veel blessures heeft. “Als je ervoor moet zorgen dat spelers altijd fit moeten zijn, dan kun je stellen dat de club daar niet in is geslaagd en moet je bij jezelf ten rade gaan.” Ook zal het coronavirus een rol hebben gespeeld, is zijn vermoeden.

“Het is een krappe selectie, maar het gaat ook om de aantallen. Dit zijn ‘Gertjan Verbeek-aantallen’ wat blessures betreft”, zegt Mossou.

Wil je live meekijken naar FC Rijnmond? Doe dat via de onderstaande link:

De volledige FC Rijnmond is later op deze pagina terug te kijken.