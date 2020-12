Mossou in FC Rijnmond: 'Er zit totaal geen automatisme bij Feyenoord'

Sjoerd Mossou snapt waarom het momenteel niet loopt bij Feyenoord. De Rotterdammers verloren donderdagavond in de Europa League met 2-0 tegen Dinamo Zagreb en zag met Bryan Linssen en Uros Spajic weer spelers geblesseerd uitvallen. “Ze zitten krap in hun jas”, zegt Mossou.

Maar Mossou is ook kritisch op het spel van de ploeg van trainer Dick Advocaat: “Er zit totaal geen automatisme bij Feyenoord. Ik snap de excuses van Advocaat. Als je zoveel spelers mist, dan ontkom je er niet aan dat je steeds slechter gaat voetballen.”

'Bij jezelf ten rade gaan'

Volgens Thomas Verhaar ligt het niet alleen aan pech dat Feyenoord veel blessures heeft. “Als je ervoor moet zorgen dat spelers altijd fit moeten zijn, dan kun je stellen dat de club daar niet in is geslaagd en moet je bij jezelf ten rade gaan.” Ook zal het coronavirus een rol hebben gespeeld, is zijn vermoeden.

“Het is een krappe selectie, maar het gaat ook om de aantallen. Dit zijn ‘Gertjan Verbeek-aantallen’ wat blessures betreft”, zegt Mossou.

‘Advocaat is gewoon verslaafd’

Uiteraard ging het in FC Rijnmond ook over het naderende vertrek van Advocaat als trainer van Feyenoord. Na afloop van het huidige seizoen zal De Kleine Generaal de Kuip verlaten.

“Advocaat is gewoon verslaafd”, zegt Verhaar toe, die hoopt dat Advocaat voor het betaalde voetbal behouden blijft. Hij werkte met Advocaat samen bij Sparta.

Mossou weet waarom de Feyenoord-trainer deze week bekend heeft gemaakt om te vertrekken: “Advocaat en de staf wilden wat meer communicatie hierover. Ze vonden dat ze meer duidelijkheid verdienden, maar het bleef in het midden hangen. Advocaat nam vervolgens het initiatief om zijn vertrek aan te kondigen.”

AZ-trainer Slot

Volgens de journalist van AD Sportwereld moet AZ-trainer Arne Slot door Feyenoord gepolst worden om Advocaat op te volgen. “Qua filosofie zou hij de beste kandidaat zijn.” Feyenoord-watcher Van Eersel zegt dat Slot heeft laten zien met AZ dat hij zijn systeem kan aanpassen als de situatie daar om vraagt.

Verhaar vindt Slot een goede trainer, maar is ook van mening dat hij bij de Rotterdammers de tijd moet krijgen om tot resultaten te komen: “Maar die tijd krijgt hij niet.”

