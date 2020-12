Een kijkje op de afdeling van het bron- en contactonderzoek van de GGD: 'je duikt echt in iemands leven'

Sinds begin november is het bron- en contactonderzoek bij de GGD Rotterdam-Rijnmond weer volledig opgestart. Dat betekent dat naast de besmette personen ook hun nauwe contacten worden geïnformeerd over de quarantaineperiode. Rijnmond kreeg een kijkje op de afdeling.

Het Timmerhuis in het centrum van Rotterdam voelt leeg aan. De koffieapparaten op de afdelingen zijn verlaten. Af en toe lopen collega's op de werkvloer. Voorheen zat hier onder meer de afdeling maatschappelijke ontwikkeling en stadsontwikkeling.

Gedeelte van de afdeling bron- en contactonderzoek



Die afdelingen hebben nu plaatsgemaakt voor medewerkers van het bron- en contactonderzoek. In het begin van de crisis waren ze met tientallen, nu zijn het honderdtallen. De locatie op de Schiedamsedijk werd te klein door de opschaling en daarom hebben ze een nieuw onderkomen gevonden in het Timmerhuis.

Quarantaineadvies

Dominique Arschebrock is medewerker bron- en contactonderzoek. Ze is net als veel andere collega's in de twintig en vind deze 'tussenbaan' leuk om te doen. Zij belt de mensen die positief getest zijn en hun nauwe contacten.

"De meeste mensen zijn blij dat ik bel en luisteren naar het quarantaineadvies. Je moet doorgronden wat een persoon heeft gedaan en duikt echt in iemands leven", legt ze uit.

Het valt haar op dat veel personen die ze aan de lijn krijgt in de leeftijd zijn van 8 tot 16 jaar. "De scholen zijn weer open. Ik krijg hen dan bijvoorbeeld aan de lijn, doordat een besmetting op school is opgelopen."

Derde golf

De feestdagen staan voor de deur, traditioneel een tijd waar veel mensen samenkomen. Is de GGD klaar voor een eventuele derde golf? Volgens Timo Boelsums, arts infectieziektebestrijding, wel. "We zijn qua contactonderzoekers en testcapaciteit weer volledig op sterkte. Wat dat betreft zijn we klaar voor een derde golf."