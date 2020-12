Het beeld van de voetballer Diego Maradona op de muur aan het Schuttersveld in Rotterdam-Crooswijk is hersteld.

Na het overlijden van de voetbalicoon werd er een kunstwerk van hem gemaakt. Een aantal dagen daarna werd de afbeelding beklad.

Er was met graffiti het woord 'fuk' overheen gespoten. Ook stonden er witte lijnen onder zijn neus. Die verwezen vermoedelijk naar het cocaïnegebruik van de overleden sterspeler, waarvoor hij in de vorige eeuw werd geschorst.Wie het beeld hersteld heeft, is niet bekend.