Podcast Feyenoord: 'Je kunt niet zeggen dat het alleen maar pech is, al die blessures'

In onze speciale Feyenoordpodcast op de vrijdag spreekt Jan Jaap Pruysen met Dennis van Eersel, Sinclair Bischop en Ruud van Os. Over de nederlaag van Feyenoord tegen Dinamo Zagreb en de kansen op overwintering in Oostenrijk. Over het thuisduel met Heracles en herinneringen aan de kampioenswedstrijd van 2017. En natuurlijk over de vele blessures in De Kuip.

Ruud van Os vraagt zich af wat is er toch mis is bij Feyenoord. "Je kunt niet zeggen dat het alleen maar pech is, al die blessures? Er moet toch iets niet goed gaan daar?" Dennis van Eersel denkt daar het volgende over: "Feyenoord haalt spelers uit een segment waarvan je weet: daar is iets mee. Neem "Leroy Fer. Als die topfit was, had hij op een hoger niveau dan bij Feyenoord gespeeld. En zo zijn er meer spelers met een krasje, die al niet fit aan een seizoen beginnen. Als die spelers dan wegvallen en de wel-fitte spelers moéten alles spelen, dan krijg je overbelasting. En dan gaan op een gegeven moment in dat sneeuwbaleffect ook spelers als Linssen op een gegeven kans krijgen op blessures."

Veel spelers komen ook weer terug van blessures, zeker na de winterstop. Luis Sinisterra bijvoorbeeld, die vanaf 12 december weer inzetbaar is. Maar met de belangrijke beslissende wedstrijd tegen Wolfsberger twee dagen eerder, moet je hem misschien toch meenemen naar Oostenrijk, vindt Sinclair Bischop. "Als het mis gaat, kan je zeggen dat je te vroeg bent begonnen. Er zijn ook momenten dat je te lang wacht. Het is altijd balanceren op die lijn. En vergeet niet, hij traint vanaf oktober eigenlijk alweer alles mee."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!



Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl