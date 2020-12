Diergaarde Blijdorp gaat 75.000 badkuipen vol water besparen met nieuw opvangsysteem

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam kan flink gaan besparen op het kraanwatergebruik. Onder het voorplein bij de monumentale ingang komt een regenwateropvangsysteem, waarmee jaarlijks 75-duizend badkuipen vol regenwater kunnen worden opgevangen. Dat is dertig procent van de totale waterbehoefte in het oude deel van de Diergaarde.