Evangelisch leider Meerkerk moet terug de cel in

Volgens het hof heeft hij jarenlang op genadeloze wijze misbruik van kwetsbare vrouwen gemaakt. "Hun levens zijn verwoest", aldus het hof. Hij beweerde dat de seks nodig was voor hun genezing. In meerdere gevallen waren de vrouwen al slachtoffer geweest van seksueel misbruik.

De 79-jarige Aaldert van E. was directeur van christelijke zorgcentra in Ridderkerk (de Neshoeve) en Meerkerk (Hoeve Jedidja). Hij was daar ook evangelisch leider en gold als een charismatisch figuur.

Van E. heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. De celstraf is hoger dan de rechtbank in Rotterdam hem had opgelegd. Hij had die straf al uitgezeten, maar moet nu dus terug de cel in.



Naast de celstraf is hem verboden gedurende twee jaar om contact op te nemen met de slachtoffers. Ook mag hij acht jaar lang niet het beroep van therapeut of zorgverlener uitoefenen. Volgens het hof is de kans dat hij weer de fout in gaat namelijk aanwezig. "Het is zorgelijk dat hij geen enkele keer het laakbare van zijn gedrag heeft ingezien."

Twee slachtoffers kregen schadevergoedingen van 25.000 en 35.000 euro. Zij zeiden tevreden te zijn met het vonnis. Advocaat Frank Hamers namens hen: "Ze zijn blij dat ze zijn geloofd en dat Van E. niet meer mag werken in de zorg." Het derde slachtoffer is overleden. Zij pleegde in 2016 zelfmoord.



Bij twee andere vrouwen die aangifte hadden gedaan, zag het gerechtshof onvoldoende bewijs.

Aaldert van E. kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Als hij dat doet, dan blijft hij voorlopig op vrije voeten.