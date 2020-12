Persoon loopt met fiets aan de hand door Beneluxtunnel

Een persoon is vrijdagmiddag uit de Beneluxtunnel (A4) gehaald, omdat-ie met de fiets aan de hand door de tunnel richting Den Haag liep. De rechtertunnelbuis was daardoor korte tijd dicht.

Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat na de afsluiting een politiebusje de fietser staande houdt en meeneemt. Wat de fietser bezielde om van de autotunnel gebruik te maken, is niet duidelijk. Ook is onbekend of de persoon een boete heeft gekregen.



Het is niet de eerste keer deze week dat een wandelaar gebruik maakt van de Beneluxtunnel. Woensdag liep iemand door de rechtertunnelbuis richting het zuiden. Ook toen was de A4 tijdelijk dicht. Vrijdagochtend liep nog iemand rond op de groenstrook voor de tunnel.