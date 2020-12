Al ruim acht jaar een raadsel: mysterieuze briefjes door de bus in de regio

Het is al jaren een mysterie, waar geen einde aan lijkt te komen: witte briefjes met daarop een reeks nummers en rekensymbolen. De briefjes worden bij regiogenoten door de brievenbus gegooid. De eerste briefjes dateren al uit 2012 en ook dit jaar is het weer raak. Wie de afzender is? Dat is nog steeds onbekend.

Schiedam, Spijkenisse of zoals deze week nog aan de Aelbrechtskade in Rotterdam: bewoners tasten in het duister als ze een dergelijk briefje ontvangen. Horizontaal staan cijfers en verticaal is een reeks symbolen opgeschreven, waaronder %, + en =. Het briefje lijkt handgeschreven, of anders gekopieerd. Het handschrift is niet altijd hetzelfde.

Het mysterie leidt maandelijks nog tot mails van mensen aan het adres van Rijnmond, die zich afvragen wat dit te betekenen heeft en of wij inmiddels al wat zijn opgeschoten. Maar helaas, ook wij tasten nog in het duister.



Experts

Een expert op het gebied van schrift zei jaren geleden al zijn vingers er niet aan te willen branden. "Ik kan hier niks mee. Het zijn een paar getallen op een rij. Te weinig om echt iets uit te kunnen afleiden", luidde het oordeel in 2012.

Op de website van Rijnmond liet iemand weten dat het voodoo zou kunnen zijn, of iets gerelateerd daaraan. Maar ook een expert op het gebied van Surinaamse Winti liet in 2012 al weten niks in de cijferreeks te zien.

"Voodoo is iets heel anders dan de Surinaamse Winti. Winti is een positieve cultuur. Je vindt in verschillende culturen dit soort mysterieuze boodschappen. Maar deze cijferreeks lijkt meer op een wiskundig raadsel dan op een mysterieuze bezwering. Ik denk niet dat ontvangers zich zorgen moeten maken", zei de expert toen.

'Niet iets bedreigends'

Een truc van inbrekers dan, suggereert een mailer, om te kijken of mensen thuis zijn? Ook dat lijkt het niet te zijn, want de politie tast zelf óók nog in het duister.

"Uit de briefjes blijkt niets van een strafbaar feit; het is niet iets bedreigends", zegt een woordvoerder desgevraagd. "We hebben geen aanknopingspunten voor de afzender. Voor hetzelfde geld is het geheimtaal. Je kan er niets uit opmaken, ook niet iets negatiefs."

Weet jij wél wat deze briefjes te betekenen hebben of heb je er zelf ook al één of meerdere ontvangen? Laat het ons dan weten. Mailen kan naar nieuws@rijnmond.nl.