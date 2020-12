Een echte sinterklaasboom in Chris Natuurlijk van 5 december

Over een echte sinterklaasboom, een leuker leven zonder plastic, poëtische natuur en boekentips voor sinterklaasavond gaat het zaterdag 5 december in Chris Natuurlijk.

Melitta van Bracht - botanicus bij de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid - vertelt in de rubriek” De Plant van de Maand” over een boompje dat bij Sinterklaas past. Wie de vruchten ervan plukt, heeft het belangrijkste ingrediënt voor bekende sinterklaaslekkernijen.

Doe het zero

Voor de speciale sinterklaasaflevering van Chris Natuurlijk verdiept Jet Manrho zich in de geschiedenis van Sinterklaas én ze bespreekt haar ultieme sinterklaascadeau:

Doe het Zero , een receptenboek waarmee je zelf in een vloek en een zucht huis- tuin- en keukenartikelen zonder plastic maakt.

Nieuwe Dordtse Biesbosch als inspiratiebron

Poëtisch Beeld is een boekje met de natuur als inspiratiebron. Dichter Marieke van Leeuwen en natuurfotograaf Miriam Scha hebben zich door de natuur in de Nieuwe Dordtse Biesbosch laten inspireren met foto’s en gedichten.

Op de valreep

Boekenman Gert-Jan heeft last-minute boekentips voor de goedheiligman.

Luister zaterdag 5 december van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.