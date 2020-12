Geen Black Friday-taferelen in centrum Rotterdam

Het is vrijdag aan het einde van de middag 'beheersbaar' in het Rotterdamse centrum | Foto: Jacco van Giessen

Er is nog geen sprake van grote drukte in het centrum van Rotterdam. De gemeente meldt dat de situatie 'beheersbaar' is. Voorlopig lijkt de oproep om niet allemaal naar het centrum te komen te werken, ziet Rijnmond verslaggever Jacco van Giessen.

"Het valt allemaal wel mee inderdaad. Het gaat vrij gemoedelijk. Er is veel afstand tussen de mensen", zegt Van Giessen. "Ik zie ook weinig jongeren bij elkaar klitten. Daar was vrijdag en zaterdag sprake van. Het loopt lekker door."



Vorige week vrijdag en zaterdag was het extreem druk in het Rotterdamse centrum, vanwege Black Friday. Daarop besloot de gemeente de winkels eerder dicht te gooien. Voor deze week werd ook veel drukte voorspeld, omdat het zaterdag pakjesavond is.

"Bij sommige winkels staan nu wel rijen, maar die zijn niet zo erg lang", ziet van Giessen. "De hulpsinterklazen hebben het toch een beetje verspreid gedaan, denk ik."

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wilde in eerste instantie dat de winkels in het centrum veel eerder dicht zouden gaan om drukte zoals vorig weekend te voorkomen, maar hij werd teruggefloten door de gemeenteraad. Daarop besloot hij dat de winkels toch tot 20:00 uur open mogen zijn.