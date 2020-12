Sinterklaas anders dan anders, maar dat mag de pret niet drukken

Gespannen gezichtjes, liedjes zingen, en natuurlijk cadeautjes. Op veel manieren is pakjesavond 2020 net als altijd. Toch is door corona één belangrijk ding wel anders: Sint Nicolaas zal veel huisjes dit jaar noodgedwongen voorbij rijden.

Vanwege de coronamaatregelen mogen Sint en zijn pieten niet fysiek op bezoek komen, maar daar hebben hij en zijn pieten iets op gevonden. Ze doen het gewoon digitaal. "We hebben een studio helemaal ingericht als het huis van Sinterklaas", zegt Willem Juhrend, die de drukke agenda van de Sint bijhoudt. "Van daaruit komen we via een live-verbinding de huiskamers binnen."

"Tot een van de laatste persconferenties over de coronamaatregelen hadden we de hoop dat het een feest zou worden zoals ieder jaar, maar dat bleek niet te kunnen."

'Altijd gezellig'

Voor de Goedheiligman is het allemaal ook even wennen, zo'n digitale verjaardag, maar hij is laaiend enthousiast. "Ik ben inmiddels helemaal digitaal ingesteld", zegt de Sint. "Het is altijd gezellig met kinderen, ook op deze manier."

Op veel scholen mochten Sint en zijn pieten vrijdagochtend wel even langskomen, zoals op CBS Mozaïek in Rotterdam-West. Al is het ook hier door corona anders dan normaal.

"Leerlingen komen per klas naar Sint", zegt directeur Petra van Schelven. "Normaal is het een grote happening, met alle ouders erbij. Sint komt dan bij groepen 0 tot en met 5 in de klas. Groepen 6 tot en met 8 hebben een groot Sint-spel in de gymzaal en aan het eind krijgen ze bezoek van de Sint. Dit jaar komen ook die klassen één voor één bij Sint langs."

De kinderen vinden het gelukkig net zo leuk én spannend. "Het glas is bij ons altijd half vol", zegt de directeur. "En bij de kinderen leeft het net zoals andere jaren."