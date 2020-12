Jongerenwerker ziet jonge drugsgebruikers op Flakkee alles verliezen, zelfs een dak boven hun hoofd

'Bankslapers' of 'bankhoppers', oftewel jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn een zorg op Goeree-Overflakkee. Volgens veldwerker Gerwin Rikkers zijn er op het eiland rond de dertig dak- en thuisloze jongeren. Een probleem dat vaak veroorzaakt wordt door drugsgebruik. "Het gebruik neemt het leven over en de situatie wordt thuis onhoudbaar."

Voor deze jongeren ontbreekt een plek op Flakkee waar ze terecht kunnen. "Een goede jongerenopvang waar er een bed, bad en brood voor ze is. Maar waar ook zorg aan gekoppeld is, zodat er gekeken kan worden naar hoe ze hierin terecht gekomen zijn en wat er gedaan kan worden om ze te helpen."

Rikkers rijdt al zo'n vijf jaar Goeree-Overflakkee rond op de motor om jongeren die in groepen aan het 'chillen' zijn aan te spreken. Hij doet dit vanuit Stichting Ontmoeting. "Ik zie het alcohol- en drugsgebruik niet erger worden, maar zeker ook niet minder. Het is al jaren aan de gang en er lijkt niet veel te veranderen."

Drugs sloopt lichaam en leven

Jongeren geven bij Gerwin aan dat drugsgebruik in de cultuur van het eiland zit en overgaat van jongere op jongere. Er wordt gebruikt uit verveling, maar ook als manier om het hoofd rustig te krijgen of om pijn te dempen.

"Dan probeer ik dus met die jongeren te kijken of we iets kunnen bieden dat daarvoor in de plaats kan komen. Drugs sloopt je lichaam en je leven. Kunnen we dat weghalen en een beter leven bieden?"

12 jaar en al experimenteren met drugs

Voor Gerwin is het nog altijd schokkend om te zien hoe jong het alcohol- en drugsgebruik al begint. Hij ziet jeugd van 12-13 jaar al experimenteren. "En dat terwijl ze nog geen kennis van de middelen hebben. Het lichaam is nog niet groot en kan nog weinig hebben, dus de risico’s zijn heel erg groot."

Aan ouders wil de jongerenwerker dan ook het advies geven om het moment waarop kinderen gaan 'hangen' op straat zo lang mogelijk uit te stellen. "Het is lastig tegen te houden, maar probeer dan dingen voor je kind te organiseren met vrienden thuis of bij de sportclub. Dan blijven ze in beeld."

Meer chillplekken, meer contact

Het lijkt tegenstrijdig, maar Rikkers pleit om die reden ook voor meer 'chillplekken' bij de dorpen. "Je kan niet voorkomen dat jongeren gaan experimenteren, maar je kan ze wel een plek bieden en er vervolgens voor zorgen dat jongerenwerkers langs gaan en er een goede wijkagent is die contact heeft. Zo zijn de jongeren bekend, ontstaat er een vertrouwensrelatie en kunnen we ze snel een helpende hand bieden als dat nodig is."

Gerwin doet daarbij ook een oproep aan andere eilandbewoners. "Spreek jongeren gewoon zelf aan op hun gedrag, ook als ze voor overlast zorgen. Mijn ervaring is dat ze hier wel voor open staan en kunnen reflecteren op hun gedrag. Zo zorg je voor een stukje samenleving. Jongeren krijgen snel een stempel opgedrukt, zonder dat er met ze in gesprek gegaan wordt."

