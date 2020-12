Opletten: deel A15 en Noordtunnel richting Gorinchem hele weekend dicht

Handig om te weten als je dit weekend richting Gorinchem moet: de A15 is van vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 05:30 uur dicht tussen Ridderkerk-Zuid en Alblasserdam. De Noordtunnel is in de richting van Gorinchem al vanaf vrijdagavond 20:00 uur dicht.