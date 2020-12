Havenwerkers blijven protesteren tegen 'verdwenen pensioenmiljarden'

Het is niet voor het eerst dat de havenwerkers protesteren tegen de nadelige gevolgen van de fusie tussen hun voormalige pensioenfonds Optas en moedermaatschappij Aegon. Er zijn sinds 2007 al meerdere zaken over de 'havenmiljarden' gevoerd. Het gaat allemaal om de 2,4 miljard euro die Optas in kas had en statutair bestemd was voor uitkeringen aan pensioenen. Na de fusie werd dit bedrag overgedragen aan Aegon, die het toevoegde aan het eigen vermogen. Daarmee verloor het de pensioenbestemming.

De havenarbeiders stellen dat dit pensioenroof is en willen formeel bezwaar maken tegen de fusie. De Nederlandse Bank (DNB) heeft als toezichthouder ingestemd met de fusie. Hiertegen kon bezwaar worden gemaakt en dat hebben de veertig verzekerden gedaan. Maar de DNB heeft dit bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. De toezichthouder stelt dat ze geen belanghebbenden zijn en dus geen recht van spreken hebben.

De havenarbeiders zijn daar tegen in beroep gegaan. Dat beroep vond deze vrijdagmiddag plaats, in aanwezigheid van meerdere advocaten van beide partijen en een flinke vertegenwoordiging van de verzekerden in de zaal en via een digitale verbinding. Aan de orde was een puur juridische vraag: is het terecht dat de eisers geen belanghebbenden zijn om bezwaar te maken tegen de fusie?

Collectieve rechten

Wat volgde was veel juridisch gesteggel en flinke verwijten over en weer. De advocaat van de Nederlandse Bank wees erop dat er maar een handjevol eisers was, terwijl het toenmalige pensioenfonds 40 duizend polishouders had. Als deze individuele belanghebbenden hun zin krijgen, zouden ze de collectieve rechten overrulen, en dat vindt de DNB niet terecht.

De toezichthouder bestrijdt ook dat de eisers nadelige gevolgen zouden hebben door de fusie, want hun contractuele pensioenafspraken en winstdelingsrechten zijn 1-op-1 overgegaan naar Aegon. Ook de 2,4 miljard euro uit de kas van Optas is niet verdampt, maar in de kas van Aegon gegaan. En zij zijn vrij om met de rendementen te doen en laten wat ze willen, aldus de advocaat.

Schade

De advocaten van de eisers stelden dat er maar veertig eisers zijn, maar dat zij spreken namens de bedrijven, 9 duizend actieve havenwerkers en 31 duizend gepensioneerden. De verzekerden lopen wel degelijk schade op door deze fusie, want hun pensioenen zijn lager sinds de fusie met Aegon.

Als voorbeeld werd havenarbeider Piet Luitwieler opgevoerd. Zijn pensioen is sinds 1998 niet meer geïndexeerd. En sinds zijn daadwerkelijke pensionering in 2007, krijgt hij 2000 euro bruto minder per jaar aan pensioen dan wanneer hij bij Optas verzekerd was gebleven. En dat geldt dus waarschijnlijk voor alle verzekerden, stelden de advocaten.

Zij betoogden dat de havenarbeiders dus wel degelijk recht hebben om bezwaar te maken, juist omdat ze in hun persoonlijke belangen worden geraakt. DNB ontneemt hen die mogelijkheid nu. De rechter doet binnen zes weken uitspraak.