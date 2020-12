SOW op de radio terugblik week 49 - Coronials

Wie zijn de coronials? Dat is de vraag die Ruud de Boer kreeg deze week in ‘De minuut met Ruud’. De goedlachse radio dj zat weer op zijn post om van SOW reporter Lars deze moeilijke vraag te krijgen. Ruud hoorde op zijn beurt Lars weer uit over waar de jongerenredactie van Rijnmond zich mee bezig houdt.

De presentator merkte terecht op dat het wel erg stil was op de kanalen van SOW Rijnmond. Reporter Lars had daar een passend antwoord op: “We zijn momenteel erg druk met een televisieserie”. Vanaf 7 december is iedere week de serie ‘Doorbijters’ te zien op TV Rijnmond.

Eerder in de week sprak SOW reporter Esther al met dj Olivier de Neve over de serie. Olivier had op zijn beurt een moeilijke stelling voor Esther. Wil je beide gesprekken horen? Klik dan op de fragmenten boven dit bericht.