Hoe kon het zo misgaan? Vers Beton reconstrueert ondergang van Museum Rotterdam

"Er speelt al ruim honderd jaar ontzettend veel rondom het museum", vertelt Sneep. "Al het gedoe heeft ertoe geleid dat het museum niet functioneerde. De locatie is een centraal punt, het museum zwerft al jaren rond door de stad en heeft op heel veel plekken willen zitten. Er zijn heel veel plannen gemaakt die om allerlei redenen toch weer afgeschoten werden. Verder waren er bezuinigingen en verkeerde keuzes. Een opeenstapeling zou je het wel kunnen noemen, ja."

Afgelopen juni oordeelde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) genoeg is genoeg. Het ruim 110 duizend historische objecten tellende Museum Rotterdam moet dicht. Er is volgens de raad sprake van te weinig bezoekers, geen visie en niet deugende huisvesting. Afgelopen zondag is de voorlopig laatste dag van Museum Rotterdam.

Hogervorst sprak voor de reconstructie , een samenwerking tussen Vers Beton en OPEN Rotterdam, met (oud-)personeel van het museum en stelde hen verschillende vragen. Wat vinden zij van het besluit? En doet het museum het inderdaad allemaal zo verkeerd? "Integendeel", zegt ze. "Ik heb mensen gesproken, vooral directeuren, die juist heel lovend waren over wat Museum Rotterdam heeft laten zien.

Dikke ruit

"Die mensen vertelden dat er goede projecten tussen zaten, zoals wijkprojecten waarbij er met bewoners werd gekeken naar wat erfgoed was en echt Rotterdams erfgoed is. Maar over wat je ervan terugzag in het museum zelf waren ze wat minder te spreken. Het was moeilijk om in dat gebouw (het Timmerhuis, red.) een aantrekkelijke presentatie te maken van het hedendaagse erfgoed, verzameld uit de stad van nu, maar ook van de historische objecten. Zo werd de historische collectie achter glas getoond, omdat ze anders niet goed bewaard konden worden. Zo'n dikke ruit helpt niet als je contact wil krijgen met het verleden."

En dat terwijl er in 105 jaar bijzondere collecties bij elkaar zijn verzameld. Eentje over historische mode bijvoorbeeld. "Het is gaaf om daar een tentoonstelling van te maken", vervolgt Hogervorst. "Het is uniek om te zien wat mensen bijvoorbeeld droegen als ze uitgingen, in vergelijking met nu. Nu gaan alle stukken terug het depot in. Dat is natuurlijk wel heel zonde."

Nieuw hoofdstuk

Museum Rotterdam is nu dicht, maar er komen nieuwe plannen. Sneep: "Er komt iemand, aangesteld door de gemeente, die moet gaan inventariseren wat de rol van het stadsmuseum in de stad is. En op welke plek dat het beste kan en met welke insteek. Maar dat is iets waar al heel lang over nagedacht en sinds de jaren tachtig al over gediscussieerd wordt. Dus het is eigenlijk een nieuw hoofdstuk in de lange lijn: wat moeten we nou met het stadsmuseum?"