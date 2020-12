Martins Indi over Feyenoord-target Arne Slot: 'Gaat goede toekomst tegemoet'

Arne Slot is een kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord te worden. Momenteel is hij werkzaam als eindverantwoordelijke bij AZ, waarmee hij in de eredivisie en Europa League goede prestaties neerzet. Oud-Feyenoorder Bruno Martins Indi, actief bij de Alkmaarders, is positief over zijn trainer.

"Slot is een trainer die aan het begin van zijn carrière staat en heel duidelijk in de communicatie is. Hij is goed in de omgang en kan het team aanvallend laten spelen, waarbij het team veel vrijheden heeft. Dat is een kwaliteit." Martins Indi ziet spelers zich ontwikkelen bij de Alkmaarders. "Dat komt door de structuur die daar is."

De vraag is of Feyenoord een stap vooruit zou zijn voor Slot, die momenteel goed presteert in Alkmaar. "Feyenoord is qua historie groter dan AZ", zegt Martins Indi. "Maar het gaat om nu. Ik weet zeker dat Slot een goede toekomst tegemoet gaat. Daar ben ik van overtuigd."