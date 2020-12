Mogelijk lege schappen door tekort aan zeeschepen richting Rotterdam

Lege schappen en duurdere producten. Als er niet snel iets gebeurt, is dat wat ons straks te wachten staat, waarschuwt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Er komen bij lange na niet genoeg zeeschepen aan in de Rotterdamse haven om ons te kunnen bevoorraden.

Veel van onze producten worden gemaakt in Azië en komen meestal per containerschip aan in Rotterdam. Door corona werd het aantal zeeschepen dat vaart - en dus naar Rotterdam kan komen - fors teruggebracht en daar plukken we nu, maanden later, de zure vruchten van.

50.000 containers, geen schepen om ze te vervoeren

"Producten staan wekenlang stil in Azië", zegt Ad Schoenmakers. Hij is directeur van het Rotterdamse expediteursbedrijf Ritra Cargo Holland B.V. en voorzitter van de stuurgroep zeehavenlogistiek bij Fenex, de Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek. "Alleen al in de overslaghaven in Colombo, Sri Lanka, staan vijftigduizend containers klaar om verscheept te worden, maar er zijn geen schepen om ze te vervoeren."

Aan het begin van de coronacrisis nam de export uit Azië drastisch af. Rederijen lieten daarop minder schepen varen. Inmiddels is de vraag naar producten weer net zo hoog of misschien wel hoger dan voor corona, maar de rederijen hebben hun capaciteit nog altijd niet teruggebracht.

Schoenmakers: "Als ik een container uit Shanghai naar Rotterdam wil verschepen, had ik voorheen binnen vier dagen een plek op een schip. Nu duurt dat zeker drie weken. Door die vertraging staat de consument uiteindelijk voor een leeg schap."

Nog meer vertraging?

Vanuit de koepelorganisatie voor Europese expediteurs is het probleem inmiddels aangekaart bij onder meer de Europese Commissie. Maar volgens Fenex lijkt er voorlopig nog geen einde te komen aan de lange wachttijden. Integendeel.

Het Chinees Nieuwjaar begin februari gaat naar verwachting voor nog meer vertraging zorgen. Die periode is normaal gesproken al extreem druk voor de scheepvaart. Fenex doet daarom de dringende oproep aan rederijen om zo snel mogelijk op te schalen.