Abdou Harroui 'in zijn kracht' centraal op het middenveld van Sparta

Abdou Harroui was vrijdag de man van de wedstrijd bij Sparta-FC Emmen. Met een schitterende 2-1 zorgde hij voor de drie punten voor de Kasteelploeg. "Maar het is niet mijn mooiste goal. Dat was die tegen TOP Oss in de nacompetitie (twee seizoen geleden, red.)", zegt de spelmaker.

De middenvelder van Sparta had geen verklaring waarom het niet lekker liep bij Sparta. "We pompten te snel de tweede ballen", zegt Harroui, die vooral blij is met de drie punten.

In de afgelopen wedstrijden speelde Harroui vooral centraal op het middenveld: een positie die hem bevalt. Het was zijn wens om op 10 te spelen. "Daar kom ik in mijn kracht. Ik ben een box-to-box-speler. Dus ik kan veel duels spelen én belangrijk zijn met goals en assists. Dat lukt goed op die positie", vertelt Harroui, die afgelopen zomer naar FC Groningen kon.

Na drie zeges uit vier duels mag Sparta niet verslappen, benadrukt Harroui. "We moesten deze wedstrijd winnen om wat lucht te hebben voor in de winter."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sander Verrips met Sparta-middenvelder Abdou Harroui na afloop van het thuisduel met FC Emmen (2-1).