Fraser na Sparta-FC Emmen (2-1): 'Het was geen leuke wedstrijd'

Henk Fraser erkende na afloop dat zijn ploeg Sparta tegen FC Emmen geen goede wedstrijd speelde, maar hij was vooral blij met de drie punten voor zijn ploeg: "Het was qua voetbal geen leuke wedstrijd om naar te kijken, maar we wisten hoe belangrijk deze wedstrijd was."

FC Emmen had het betere van het spel, erkent Fraser. Volgens hem stond de ploeg uit Drenthe lager dan het in de eredivisie hoort te staan. De hoofdtrainer van Sparta geeft zijn ploeg een compliment, omdat de Kasteelclub het FC Emmen voetballend lastig maakte. "Het enige hoogtepunt was onze speler in balbezit: Abdou Harroui. Je hebt een schitterende goal nodig om deze wedstrijd te winnen."

Sparta was volgens Fraser volwassen om het duel met FC Emmen 'op een andere manier te winnen'. Met het resultaat is hij tevreden. "Ik denk dat we, zeker met de moeilijke start en het programma dat we hebben gehad, hiermee blij en trots op mogen zijn. Maar niet op het voetballende gedeelte van vandaag. Dat zat er gewoon niet in."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sander Verrips met Sparta-trainer Henk Fraser na het duel met FC Emmen (2-1), waarin hij ook spreekt over het huidige systeem van Sparta.