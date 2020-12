Volledig ontspannen met hypnose? 'Ik laat mensen geen kip nadoen, ik praat ze in slaap'

Bij het horen van het woord 'hypnose' zullen veel mensen daar direct 'Rasti Rostelli' achter denken. Maar hypnose is meer dan alleen mensen in slaapstand brengen en gekke dingen laten doen, zegt de Rotterdamse hypnotiseur Menno Bandini. Hij gebruikt het om mensen via Spotify en andere streamingdiensten van hun stress af te helpen of in slaap te brengen.

"Ik laat mensen niet een kip nadoen of iets dergelijks. Ik praat ze in slaap", zegt Bandini. "In feite gebruik ik gewoon hypnosetechnieken met daarnaast bepaalde beats, waarbij je in het ene oor een andere toon hoort dan in het andere oor. Je hersenen maken eigenlijk een derde toon waardoor je vatbaar bent voor de suggesties die ik geef", legt hij uit.

Dat is ongevaarlijk, zegt Bandini. "Met bepaalde technieken zorg ik ervoor dat je een heel relaxed gevoel krijgt. Daardoor vergeet je je zorgen en problemen en praat ik je eigenlijk gewoon in slaap."

'Dat wil ik later ook'

Bandini's fascinatie voor hypnose startte - inderdaad - met Rostelli. "Ik werd in de jaren negentig onwijs getriggered door Rasti Rostelli (Roland van den Berg is de echte naam van deze inmiddels 65-jarige Nederlandse hypnotiseur, red.) en zat elke week voor de tv. Ik dacht: dat wil ik ook later. Toen ging ik er veel over lezen."

De Rotterdammer bracht zijn bevindingen daarna in de praktijk op feestjes. "Het sloeg best aan. Ik heb daarna nog meer workshops en cursussen gevolgd, maar dat bracht me nog niet echt bij wat ik wilde. Ik wilde gewoon echt mensen hypnotiseren. Toen heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en Rasti Rostelli zelf gemaild. Ik heb hem echt even gestalkt met mails. Na weken kreeg ik eindelijk antwoord van hem en maakten we een koffie-afspraak."

Rostelli leert hem uiteindelijk de fijne kneepjes van het vak en Bandini heeft op basis daarvan zijn eigen slaaphypnose ontwikkeld. Sinds een week is die te streamen. Het is de eerste Nederlandse hypnose op Spotify. Maar krijg je daarmee het 'hocus pocus'-imago van hypnose af?

"Dat kan ik niet in m'n eentje veranderen. Met een show waarin je mensen laat kakelen als een kip wil je laten zien dat je mensen via het onderbewustzijn veel dingen kan laten doen die eigenlijk onmogelijk lijken. Het is niet alleen maar vermaak. Als je een kakelende kip kan nadoen, zou je ook kunnen stoppen met roken bijvoorbeeld."