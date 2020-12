Ouders blikken terug op zelfmoord Maryana (14): 'We zullen er mee moeten leven'

Het was ijzig stil een week geleden in Boven-Hardinxveld tijdens de stille tocht voor Maryana, het 14-jarige meisje dat zichzelf van het leven beroofde omdat ze zwaar werd gepest. Ouders Corita en Ed blikken terug op de zelfmoord van hun dochter om anderen te behoeden voor hetzelfde lot. "Onze dochter is dood gepest. Was ze er nog maar!"

Een week later is de rust terug in het leven van de ouders van Maryana. De indrukwekkende tocht voelde als een hart onder de riem, vertelt Ed. Hij zet zich nu in om te voorkomen dat andere ouders hun kind ook kwijtraken door pesters. "Als je gepest wordt, laat dat dan horen. Krop het niet op, maar ga naar iemand toe. Eén woord kan soms genoeg zijn om aandacht of hulp te krijgen voor jezelf."

Dat de pesters vrijuit gaan, steekt Ed: "Wettelijk gezien kun je ze niets maken. Je kan ze er op aanspreken, maar daar houdt het mee op. Je weet niet wat je moet doen."

"Het is ook een gevoel van onmacht", vult Corita aan. "Het is goed dat je niet zomaar opgepakt kan worden, maar in dit soort zaken werkt dat tegen je. Je hebt nooit echt bewijs van het pesten. Ze doen het als je alleen bent. Dat is frustrerend. Je moet haar op de been zien te houden maar op een gegeven moment weet je het ook niet meer als ouder."

De vrolijke spontane Hardinxveldse werd gepest vanwege haar kledingstijl en haar biseksualiteit. Het getreiter bleef continu doorgaan. Zo werd ze regelmatig opgewacht in het speeltuintje tegenover haar huis en ook op social media werd ze lastiggevallen.

Maryana had ambities om na de middelbare school te gaan studeren aan de Fotoacademie in Amsterdam. Op de dag van haar zelfmoord had ze nog een gezellige middag met vrienden en 's avonds bestelde ze kerstcadeautjes. Moeder Corita ging de hond uitlaten en zei nog: "Ik zie je zo". Maar ze trof haar dochter na de wandeling levenloos aan. "Dat is onwerkelijk. Nog steeds. Het voelt alsof ze nog terugkomt."

'Niemand zag dit aankomen'

"Ze moet dit écht als enige uitweg hebben gezien. Dat kan niet anders. Niemand zag het aankomen, ze was zo sterk. Ze heeft tot de laatste dag haar eigen stijl gehouden en haar eigen dingen gedaan. "

Hulp nodig? Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24/7 bereikbaar via 0800 0113 en 113.nl.