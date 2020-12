Het weergedicht van 5 december

Testen en een mondkapje zijn ook voor dit gezelschap verplicht, ik verweef het maar even in dit Sinterklaasgedicht.

Door de 1,5 meter was het vooral voor de Pieten behelpen, toch konden ze de kids met pepernoten overstelpen.

De weerpiet buigt zich over het weer voor de komende dagen, en het worden zeker geen onweersvlagen.

Vandaag laat de zon zich tussen de wolken zien en blijft het droog, zover ik zie van Rockanje tot Callantsoog.

Met een zuidenwind kan je nu geen zacht weer verwachten, dat kan deze weerpiet wel ontkrachten.

De temperatuur ligt iets onder normaal, voor de roetveegpiet geldt een uitzondering voor het schoorsteenkanaal.

Het kwik komt uit op 6 graden, dat is een prima temperatuur om iedereen met cadeaus te overladen.

Tijdens het heerlijk avondje blijft het koud, toch is dat het paard "Ozosnel" wel toevertrouwd.

De Pieten zorgen dat de pakjes op tijd door de schoorsteen glijden, er zijn dan ook geen wachttijden.

In de nacht vriest het licht, en zie je tijdens opklaringen het maanlicht.

Morgen na de ruitekrabvertragingstijd, is er een eind gekomen aan de sinterklaastijd.

De zon komt geregeld aan bod, het wordt na het heerlijk avondje zelfs tijd voor de schoonmaakrobot.

Veel variatie in de temperatuur valt niet te verwachten, dat kan deze weerpiet wel ontkrachten.

Het betekent dat het kwik stijgt naar een graad of 5, het is alleen maar goed voor het gasbedrijf.

Er staat nauwelijks wind, dat komt goed uit voor de Sint.

Hij vertrekt namelijk met zijn boot uit Hoek van Holland, ik heb deze informatie gehoord van een informant.

Deze weerpiet heeft het nu gehad met rijmen, allemaal een fijne pakjesavond die bol staat van geheimen.

Volgend jaar dan keer ik weer terug, hopelijk is dan ook die pandemie eindelijk achter de rug.