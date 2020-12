Nigeriaans toptalent Maduka Okoye imponeert bij Sparta: over zijn liefde voor Henk, Rotterdam en papa Amobi

Zes wedstrijden moest Maduka Okoye wachten op zijn kans onder de lat bij Sparta. Toen Henk Fraser hem opstelde in het bekerduel met ADO Den Haag greep de 21-jarige doelman deze direct aan. Inmiddels is hij een vaste waarde op Het Kasteel en in de nationale ploeg van Nigeria. Een uitgebreide kennismaking met de man die houdt van Henk, droomt van de Premier League en denkt aan zijn vader.

Alsof Maduka Okoye rechtstreeks uit de NBA is gelopen. De Duitse Nigeriaan is 1.98 meter lang en draagt een joggingbroek met daaronder hoge sneakers. Een kruising tussen NBA-sterren Hakeem Olajuwon (Nigeria) en Dirk Nowitzki (Duitsland). "Maar ik speel liever FIFA 21 dan NBA 2K21", lacht hij. De controller zal ongetwijfeld verdwijnen in zijn enorme handen.

Okoye werd 21 jaar geleden geboren in Düsseldorf, als zoon van een Nigeriaanse vader en Duitse moeder. Z'n achternaam stamt af van een regio in Nigeria; zijn voornaam betekent dat mensen belangrijker zijn dan geld en materiële zaken. Maduka is blij met zijn naam. Vanzelfsprekend is geld belangrijk voor hem, maar niet ten koste van alles legt hij uit. Dan had hij afgelopen zomer wel voor een andere club getekend. In Nederland toonde ook Heracles interesse in de doelman van het tweede van Fortuna Düsseldorf, net als meerdere buitenlandse clubs waar Okoye meer had kunnen verdienen.

Thuisbezorgd

In overleg met zijn zaakwaarnemer Fardy Bachdim - die ook onder anderen Lars Veldwijk naar Sparta bracht - koos hij voor de club met het beste sportieve perspectief. Al is het een groot avontuur. Voor het eerst woont Okoye op zichzelf; in de Lee Towers vlakbij Het Kasteel. Al is zelfstandig koken nog best een probleem. "Dat vind ik niet makkelijk, nee. Daarom wordt het vaak Thuisbezorgd.nl. En ik heb een goed Nigeriaans restaurant gevonden in Rotterdam. Ik moet wel één keer per week Nigeriaans eten", lacht hij.

Tweemaal per week heeft Okoye Nederlandse les. En hij luistert graag naar Frenna, Lil' Kleine en Broederliefde. "Nederlandse rap wordt heel veel gedraaid in Duitse clubs." Even twijfelt Okoye om het interview in het Nederlands te doen, maar dat bewaart hij voor na de winterstop. In vloeiend Engels vertelt hij dat-ie gek is op Rotterdam. "Ook omdat het zoveel lijkt op Düsseldorf. Toen ik hier kwam, werd ik direct verliefd op de stad. Al die lichten, de hi-tech gebouwen. En vlakbij het strand van Hoek van Holland. Daar ga ik graag heen. Lekker mijn hoofd leegmaken, frisse lucht pakken."

Papa Amobi

Last van heimwee heeft hij niet. Wel mist Okoye soms zijn broer, moeder en vooral zijn vader. Zodra hij het liefkozend over 'papa' Amobi heeft, glimmen zijn donkere ogen. Papa Amobi heeft zijn zoon geleerd nooit te vergeten waar hij vandaan komt. Z'n Instagramposts zijn daarom altijd voorzien van de hashtags #40 (verwijzend naar de postcode van Düsseldorf) en #227 (van zijn oude wijk).

Tekst gaat verder onder de Instagrampost



De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

"In de buurt waar ik opgroeide, is mijn vader een legende. Iedereen kent hem. Hij was er altijd bij op het speelplein, nam spullen mee, en hij was er ook als er problemen waren. Ik krijg nog steeds berichten met de vraag hoe het met hem gaat. Echt, hij was de chief. Ik ben gezegend met mijn ouders. Ga naar mijn buurt, vraag maar naar mijn vader en je zult merken dat iedereen hem kent."

Zelf wordt Okoye ook steeds bekender. In Rotterdam kan hij probleemloos over straat, net als de eerste keer toen hij als international voor Nigeria was opgeroepen. Maar sinds zijn debuut voor de Super Eagles, op 13 oktober vorig jaar tegen Brazilië, is het gedaan met het anonieme bestaan in z'n vaderland. Inmiddels heeft Okoye al vijf interlands achter z'n naam staan.

Opkijken naar grote keepers

Daarmee treedt hij in de voetsporen van onder anderen Vincent Enyeama en Peter Rufai. "Enyeama is de grootste Nigeriaanse keeper. Recordinternational ook. Hij is ook meer van mijn generatie. Maar ik ken Rufai wel. Niet persoonlijk, maar ik weet dat hij in Nederland bij Go Ahead Eagles heeft gespeeld."

Zijn idool is echter Nélson de Jesus Silva, kortweg Dida. Oud-doelman van onder meer AC Milan. "Voor mij was hij de grootste. Ik hield van zijn stijl. Nu ben ik fan van Marc-André ter Stegen (FC Barcelona, red.). En André Onana van Ajax vind ik ook een geweldige keeper, de beste Afrikaanse keeper van dit moment."

Dida was voor mij de grootste Okoye bewondert de voormalig doelman van AC Milan en Brazilië

I love Henk

Als we hem vragen te kiezen tussen Gernot Rohr (de bondscoach van Nigeria) of Henk Fraser krijgen we hem eindelijk stil. "Oh my god... Moet ik kiezen? Dan toch maar voor Gernot Rohr. Puur omdat ik hem langer ken en omdat hij mij heeft laten debuteren. Maar echt, I love Henk", verontschuldigt Okoye zich.

De trainer van Sparta is op zijn beurt ook lovend over Okoye. In de eerste wedstrijden gaf hij de voorkeur aan de ervaren Benjamin van Leer, die inmiddels stand-in is achter de Nigeriaan. Als Okoye zich zo blijft ontwikkelen, kan hij de eerste doelman zijn die Sparta verruilt voor een topclub sinds Ed de Goeij in 1990 van het Kasteel naar Feyenoord ging.

"Je kan zijn situatie vergelijken met die van De Goeij", meent Fraser. "Beide keepers hadden op jonge leeftijd al behoorlijk veel talent, maar ook het juiste karakter om zich verder te ontwikkelen. Toen ik de keuze maakte voor Benji (Van Leer, red.) is Okoye daar uitstekend mee aan de bak gegaan. En een van de redenen waarom hij zo goed is, is omdat Benji zich aan het terug knokken is. Dus hij voelt ook de druk dat hij moet presteren."

"Ik hou van keepers die dynamisch en atletisch zijn", vertelt Fraser verder over Okoye. "Dat is hij, een groot lichaam ook. Maar het gaat om ballen tegenhouden. En ook dat doet hij meer dan behoorlijk."

Henk Fraser over zijn doelman van Sparta Net als Ed de Goeij beschikt Okoye over talent én het juiste karakter om zich te ontwikkelen

Ook in de wedstrijd tegen FC Emmen laat Okoye zijn klasse zien. Een van zijn verre uittrappen wordt doorgekopt door Lennart Thy op Deroy Duarte, die het openingsdoelpunt maakt. Na rust is een van richting veranderde kopbal van Michael de Leeuw hem te machtig, maar door een prachtig afstandsschot van Abdou Harroui wint Sparta met 2-1. Voor het publiek is het te hopen dat ze vanaf januari welkom zijn op Het Kasteel, want anders bestaat er een kans dat zij Okoye nooit in levende lijve hebben zien spelen. Want het is overduidelijk dat Sparta niet zijn eindstation is.

Premier League

Afgelopen zomer tekende Okoye een contract voor twee seizoenen, waarbij Sparta een optie heeft om het nog eens met twee jaar te verlengen. "Mijn toekomst zit achterin mijn hoofd. Ik denk, nee, ik weet dat de Premier League mijn favoriete competitie is. Maar de voorkant van mijn hoofd zegt dat ik het eerst hier bij Sparta moet laten zien."

"Graag gedaan", zegt Okoye met drie harde G's als we hem bedanken voor het gesprek. In plaats van zich te snellen naar zijn Playstation blijft hij nog lang napraten. Over het legendarische team van Nigeria uit 1994, over Dirk Nowitzki en dat we na de coronacrisis mee moeten naar zijn wijk #227 in Düsseldorf. "Kan je zelf ook zien wat voor geweldige man 'papa' is."

Bekijk hier het volledige interview met Sparta-doelman Maduka Okoye: