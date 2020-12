Kankerverwekkend chroom-6 vrijgekomen bij onderhoud aan energiecentrale op de Maasvlakte

Vakbond FNV wil opheldering over de onderhoudswerkzaamheden aan Onyx-kolencentrale op de Maasvlakte waarbij de kankerverwekkende stof chroom-6 is vrijgekomen. De eigenaar van de energiecentrale, het Amerikaanse investeringsfonds Riverstone, is verantwoordelijk voor het onderhoud.

Chroom-6 is een antiroestmiddel dat kankerverwekkend kan zijn voor mensen die ermee te maken krijgen. De gevaarlijke stof zou volgens FNV op de vloer van de ketelruimte hebben gelegen, waar werknemers ermee in aanraking kunnen zijn gekomen.

Maandag is er een overleg met de eigenaar van de Onyx-centrale over deze kwestie. FNV wil dat er geld opzij wordt gezet voor werknemers die mogelijk zijn blootgesteld aan chroom-6, zodat zij kunnen worden geholpen, mochten ze ziek worden.

De Onyx-energiecentrale op de Maasvlakte ligt vanwege het onderhoud al sinds begin dit jaar stil.

De energiecentrale kwam eerder in het nieuws, omdat de eigenaar bereid was de centrale op korte termijn te sluiten. Riverstone heeft een aanbod gedaan bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Wiebes zag dat wel zitten, omdat de sluiting Nederland dichter bij het behalen van de klimaatdoelen zou brengen.

Nederland heeft nu nog drie grote kolengestookte centrales, die allemaal in de top-10 van meest klimaatvervuilende bedrijven van Nederland staan. Het gaat om de kolencentrale van RWE in de Eemshaven in Groningen en de centrales van Uniper en Riverstone op de Maasvlakte. Samen zijn de kolencentrales goed voor zo'n 7 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland.