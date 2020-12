Uit de kleren om collega's in de horeca te steunen

Een van hen is Erik van Loo, chefkok en eigenaar van tweesterrenrestaurant Parkheuvel in Rotterdam. De foto's op de kalender zijn 'iets anders dan anders', lacht hij. "We zijn allemaal ouder dan veertig, dus sixpacks zijn er even niet. Maar voor de rest klopt alles wat er op zo'n foto moet staan, hoor."

Uit de regio Rijnmond zijn, naast Van Loo, de chef-koks van restaurants Joelia, Priscille en Fred vereeuwigd. Dat gebeurde in het etablissement van de laatste. "Het ziet er allemaal sfeervol en glamorous uit", verzekert Van Loo.

Geen vrouwen op de kalender? Zeker wel, zegt hij. "Ik weet hun namen niet, maar het zijn allemaal horecatoppers. Iedereen heeft belangeloos meegedaan. De modellen, de fotografen, de stylisten. Het is een supermooi initiatief."

Met de opbrengst moeten minimaal 150 horecazaken een steuntje in de rug kunnen krijgen. Daarvoor moeten dan vierduizend kalenders over de toonbank. Ze kosten 16,95 euro per stuk en je kunt er één te pakken krijgen via blootvoorbrood.nl .

'Niet waar je naar hunkert'

De sterrenchef probeert zich met man en macht door de coronacrisis heen te slaan. Nu zijn zaak gesloten is, staat hij met twee foodtrucks bij het Excelsior-stadion. "Daar kun je dan eten ophalen dat je online bestelt. Het werkt perfect. Maar het is niet waar je naar hunkert. Je wilt eigenlijk gewoon gasten in je restaurant en mooie gerechten maken."

Van Loo heeft nog niemand hoeven ontslaan. "Iedereen is nog aan boord." Maar moeilijk is het wel. "Welk bedrijf kan vier, vijf maanden gesloten zijn en overleven? Dat is een zeldzaamheid."

"Dat een aantal ondernemers dreigt om half januari gewoon open te gaan, vind ik niet echt handig. Al snap ik dat vooral bij de natte horeca, de cafés, het water aan de lippen staat en dat die echt van gekkigheid niet meer weten wat ze moeten gaan doen. Er moet dus perspectief komen. En ik hoop dat ze dat door dit soort dreigende uitspraken ook krijgen. Dan is de missie geslaagd."