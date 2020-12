Feyenoord-target Arne Slot per direct de laan uit gestuurd bij AZ

Arne Slot is zaterdag per direct weggestuurd als hoofdtrainer van AZ. Volgens directeur voetbalzaken Max Huiberts "wil AZ een hoofdtrainer voor de groep hebben staan die volledig gefocust is op AZ." Slot is in verregaande onderhandelingen om Dick Advocaat na dit seizoen op te volgen als trainer van Feyenoord.

Er gaan zelfs geluiden dat er al een akkoord zou zijn tussen Feyenoord en Slot, maar dat is nog niet bevestigd door de Rotterdamse club. "We hebben naar aanleiding van de eerdere berichtgeving gesproken met Arne. Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen", vertelt Huiberts verder via de officiële kanalen van AZ.

"We willen Arne bedanken voor de afgelopen drieënhalf jaar, de successen die we met elkaar hebben behaald en wensen hem succes in zijn verdere loopbaan."

Volgens NH Sport stond Slot zaterdagochtend al op het trainingsveld op het moment dat hij werd weggestuurd.