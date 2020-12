FC Dordrecht vindt in Jan Zoutman de nieuwe trainer

Zoutman neemt een bak aan ervaring mee naar de Krommedijk. Vooral in het amateurvoetbal maakte hij naam. Zo werd hij zowel met SV Argon als met IJsselmeervogels algeheel amateurkampioen van Nederland. In het betaald voetbal was Zoutman bij HFC Haarlem en Jong FC Twente in totaal ruim vier actief als trainer. De afgelopen vijf jaar zat Zoutman op de bank bij respectievelijk Quick Boys en VV Katwijk. Sinds afgelopen zomer was hij clubloos.

"Natuurlijk is het mooi voor mij om een nieuwe kans te krijgen, maar FC Dordrecht is ook zeker een mooie uitdaging", laat Zoutman weten. "Het klikte ook meteen met de eerste kennismaking, zowel met Ben Kinds met wie ik het eerste contact had, als daarna met Hans de Zeeuw. Maar we kijken het eerst rustig aan hoe de samenwerking van beide kanten gaat bevallen. Daarom hebben we ook besloten om tot het eind van dit seizoen te tekenen."

"Het is een bewuste beslissing geweest om voor Jan te kiezen", laat FC Dordrecht-directeur De Zeeuw weten. "We hebben nu behoefte aan evenwicht in de club en een nieuwe kijk op de samenstelling van de organisatie. Tot nu toe zijn de verwachtingen met de huidige selectie nog niet uitgekomen. De verbetering die in de laatste wedstrijden zichtbaar werden, moeten met Jan erbij verder uitgebouwd worden."