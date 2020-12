Medewerkers Erasmus MC krijgen 'golfje liefde' van kinderen en vrijwilligers

Medewerkers van het Erasmus MC in Rotterdam kregen zaterdag een bijzonder cadeau van 1500 basisscholieren en een groot aantal vrijwilligers: een 'golfje liefde'.

Woordkunstenaar Derek Otte schreef het gelijknamige gedicht 'Golfje Liefde' speciaal voor deze actie. Samen met de tekeningen van kinderen en een lekker stuk gevulde speculaas was dat een welkome verrassing voor de medewerkers van het Erasmus MC.

Anouk Estourgie, mede-initiatiefnemer van het project, vertelde in het radio-programma Zaterdagmiddag LIVE over de actie: "Normaal gesproken organiseer ik grote evenementen, maar dat kan nu natuurlijk niet. Samen met Monique van Dijk van het ziekenhuis heb ik toen deze actie opgezet om de medewerkers een hart onder de riem te steken".

Tekst gaat verder onder het audio-fragment



Derek Otte was direct enthousiast toen hem werd gevraagd of hij een gedicht wilde maken voor dit initiatief. Anouk: "Hij vertelde dat zijn zus en zijn moeder in de zorg werken, dus hij wilde graag meewerken aan de actie".

De 'golfjes liefde' zijn alle 1500 op zaterdag bij de medewerkers van het Erasmus MC bezorgd. Anouk zelf had ze eigenlijk voor al het zorgpersoneel in Nederland willen maken, maar dat zou een te grote logistieke operatie zijn geworden: "Met deze hoeveelheid hebben we al dagen zitten plakken!"