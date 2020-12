Maasoeverspoorweg in Barendrecht bouwt nieuw seinhuis

Het seinhuis in aanbouw. Foto: Sebastiaan van Mill

De Maasoever Spoorweg Barendrecht heeft een spoorbaan van ongeveer eén kilometer in het recreatiegebied langs de oever van de Oude Maas. De trein en het spoor worden door vrijwilligers van de stichting onderhouden. In de zomermaanden vervoeren de treintjes passagiers vanaf het station bij het nabijgelegen Pannenkoekenhuis en de camping Oude Maas.

Sinds 1992 zijn zij met hun werkplaats gevestigd aan de Achterzeedijk. Steeds werd het rangeerterrein een beetje uitgebreid: naast het clubgebouw bouwen zij op dit moment aan een nieuw seinhuis.

Tekst gaat verder onder het audio-fragment



Paul Lelieveld van de Barendrechtse spoorwegmaatschappij vertelde in het radio-programma Zaterdagmiddag LIVE aan verslaggever Sebastiaan van Mill van Exxact Barendrecht dat het verlangen om een seinhuis te bouwen al langer bestond: "De bocht bij het clubgebouw is voor de lange locomotieven wat krap. Een inhaalspoor met extra wissels is hiervoor nodig, maar de bediening moet gebeuren vanaf een plek met goed overzicht: het seinhuis".

De hulp vanuit het Spoorwegmuseum was meer dan welkom: zij waren bereid om een zogenaamd VNX-tableau uit hun depot te halen. Met dit voorbeeld konden de modelbouwers kennis opdoen en het nabouwen voor de 15 wissels van het depot langs de Oude Maas.

Vandaag vertrekt vanaf het depot de zogeheten 'Pepernotenexpress': een speciale Sinterklaas-uitvoering van de modeltrein. Bezoekers konden de hele middag meerijden met het treintje: kinderen èn volwassen waren welkom. Dit jaar zal de trein niet meer uitrijden, maar het seinhuis is vanaf het voorjaar van 2021 officieel in gebruik.