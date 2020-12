Vader van Feyenoord-arts Casper van Eijck zat op jonge leeftijd al in het verzet

In het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten onthult de bekende Rotterdamse dokter Casper van Eijck dat zijn vader tijdens de oorlog al op jonge leeftijd in het verzet zat.

Staand op de 's Gravenweg vertelt Casper dat zijn pa vanaf de zolderkamer de Duitse pantservoertuigen die Rotterdam binnenreden telde. "Hij schreef alle informatie op en speelde dat stiekem door aan de geallieerden. Het is voor mij heel bijzonder om hier te staan, want mijn vader heeft zijn leven hiermee op het spel gezet. Hij nam grote risico's. Als hij door de Duitsers was betrapt, dan had ik hier nu niet gestaan. Ik ben altijd enorm trots op hem geweest. Helaas is hij veel te jong overleden."

Caspers vader is op 58-jarige leeftijd gestorven aan kanker. Uitgerekend de ziekte waartegen Casper zo hard strijdt. "Mijn vaders dood is een drijfveer geweest om mij zo met hart en ziel in te zetten om kanker te genezen. Zijn overlijden aan de ziekte is voor mij een extra motivatie om de oplossing voor alvleesklierkanker te vinden."

In Sanders Gerse Gasten neemt de beroemde dokter Rijnmond-presentator Sander de Kramer ook mee naar de plek waar hij opgroeide: de Coolhaven in Rotterdam. Recht tegenover het oude Dijkzigt Ziekenhuis. "Het kan geen toeval zijn dat ik daar later ben gaan werken," vertelt de professor.

"Toen ik op de middelbare school zat, kreeg ik een bijbaantje in het ziekenhuis als secretaresse. Ik schreef de ontslagbrieven van de patiënten. Daar, op de tiende verdieping, zag ik de chirurgen de hele dag door naar boven lopen. Naar de operatiekamers. Dat vond ik machtig interessant. Dat wilde ik ook. Ik was altijd een belhamel die kattenkwaad uithaalde en vaak bleef zitten op school. Maar nu had ik een doel voor ogen. Ik wilde arts worden."

Tot slot doet Casper, die in zijn schaarse vrije tijd de clubarts is van Feyenoord 1, ook nog een voorspelling hoe het voetbalseizoen afloopt. "Ik vind dat we het, ondanks alle blessures, heel goed doen. Of we kampioen worden? Dat zou best eens kunnen, hoor. We staan maar een paar puntjes achter. Als straks de selectie weer compleet is, ben ik benieuwd hoe het uitpakt."