Volg Feyenoord-Heracles zondagmiddag live op Radio Rijnmond

Na de nederlaag in het Europa League-duel met Dinamo Zagreb en het gelijkspel van vorig weekend tegen FC Utrecht, hoopt Feyenoord zich zondagmiddag te herpakken tegen Heracles Almelo. Om 12.15 uur trappen beide ploegen af in de Kuip, en bij Rijnmond mis je uiteraard niets van dat duel.

Vanaf 12.00 uur is het op 93.40 FM ruim baan voor Radio Rijnmond Sport, met alle aandacht voor Feyenoord-Heracles. Dennis Kranenburg is de presentator, het commentaar vanuit de Kuip komt van de vertrouwde stemmen van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel.

Feyenoord verloor afgelopen donderdag met 2-0 van Dinamo Zagreb en zag tot overmaat van ramp de blessurelijst ook nog eens verder oplopen. Bryan Linssen viel uit met ogenschijnlijk een hamstringblessure, Uros Spajic moest het veld verlaten met een hoofdwond.

In de dagen na de Europese nederlaag ging het vooral over de opvolging van trainer Dick Advocaat, die na dit seizoen stopt als trainer van Feyenoord. De naam van de inmiddels bij AZ weggestuurde Arne Slot zingt nadrukkelijk rond in de Kuip. Slot zelf wilde tot dusver nog niet ingaan op de concrete interesse van Feyenoord.

Naast onze radio-uitzending is Feyenoord-Heracles zondag ook te volgen via een liveblog, dat later in dit bericht verschijnt. En wat verwacht jij van het duel? Laat het vast weten in de reacties!

Feyenoord - Heracles Almelo (Aftrap 12:15 uur)

Opstelling Feyenoord: n.n.b.