Slechtziende Yves (11) uit Hellevoetsluis kan lezen dankzij stervoetballer Lionel Messi

De 11-jarige Yves uit Hellevoetsluis heeft voor zijn geboorte een herseninfarct gekregen. Hierdoor is hij slechtziend en aan één kant verlamd geboren. Zijn vermogen om te lezen is ernstig beperkt, maar door een apparaatje van OrCam, een bedrijf waar niemand minder dan stervoetballer Lionel Messi ambassadeur van is, kan hij nu helemaal zelfstandig zijn schoolboeken doorlezen en huiswerk maken.

Yves ziet nu tussen de tien en dertig procent, wat invloed heeft op zijn schoolprestaties. "Voor Yves is het heel lastig om woorden te lezen. Het verschilt ook per dag hoeveel energie hij heeft. Maar ook de energie die er in gaat zitten om de schoolopdracht te lezen. Hierna is hij uitgeput, waardoor hij de schoolopdracht niet meer kan maken", legt Karin Westdijk, de moeder van Yves, uit.

Hoe werkt het?

Maar, dat is nu wel anders. Het apparaatje dat hij heeft gekregen van de stervoetballer, de OrCam MyEye, helpt hem gigantisch. "Het is een klein apparaatje dat op zijn bril vastgezet kan worden. Het leest eigenlijk teksten. Het maakt een foto en leest de teksten voor. Dit bespaart hem heel veel energie waardoor hij zijn schoolopdrachten wel kan maken", vervolgt Karin. "Het is ontzettend bijzonder."

De Orcam is een multifunctioneel apparaat dat ook gezichten en objecten herkent. "Dat is handig bij bijvoorbeeld boodschappen doen. Hij kan soms niet zien wat het product precies is. En met dit ding wel. Het maakt het leven gewoon een stuk makkelijker".

Lionel Messi en zijn Dream Team

Lionel Messi pleit voor technologische toegankelijkheid en daarmee zelfstandigheid voor mensen met een visuele beperking. Dat hij de ambassadeur is van het technologische bedrijf, is dan ook niet raar. "Hij heeft contact gezocht met ons. Wij zijn wereldwijd actief om het leven van mensen met een visuele beperking aangenamer te maken. En mensen zelfstandiger te maken", zegt Michel Vloet van OrCam.

De voetballer heeft zelfs een speciaal Dream Team, waar ook Yves als één van de eerste Nederlanders bij hoort. "Het Dream Team is een team van buitengewone mensen met een visuele beperking." Via Koninklijke Fysio zijn het bedrijf en Messi bij Yves terecht gekomen.

Grootste passie

Yves heeft keihard getraind om zijn grootste passie werkelijkheid te kunnen maken: voetballen. Sinds kort speelt hij in een voetbalteam met 12 andere kinderen met een beperking in Hellevoetsluis.

Vloet: "Yves is een hele bijzondere jongen die ondanks zijn beperking graag wil voetballen, overal aan wil deelnemen en met een hele positieve kijk in het leven staat. Hij past uitstekend in het team."

Messi wil het apparaatje normaal gesproken zelf afleveren bij de mensen die hij er een geeft. Maar door corona kon de voetballer niet naar Nederland reizen. Daarom heeft Maaike Bennink, de bekende slechtziende slalom skiester, het cadeau aan Yves uitgereikt.

"Zij zijn samen onderdeel van het Dream Team. En dit was voor Yves heel bijzonder. En wie weet dat wij Messi nog een keer mogen ontmoeten", vertelt Karin vrolijk.